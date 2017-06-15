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Haklı mücadelesinin haksız kılını kıpırdatmayanları...

Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:29
Haklı FETÖ mücadelesinin haksız kılını kıpırdatmayanları...

Fahrettin Altun bugünkü yazısında 15 Temmuz davaları ve 'nün hain planlarını masaya yatırdı ve ekledi. "Mücadelenin en asli unsuru olan 15 Temmuz davalarınad ve ler kılını kıpırdatmıyor."

15 Temmuz davaları FETÖ ile mücadelenin en asli unsurlarından biri. Bu davaların hakkıyla sonuçlandırılması gerekiyor. Öte yandan bu dava sürecinde sivil toplumun, medyanın, üniversitelerin de üzerine düşen çok iş var. Sivil toplumun bu davaların arkasında olduğunu ve gün be gün bu davaları yakından takip ettiğini her daim hissettirmesi lazım. Medyanın bu davaları haberleştirirken çok dikkatli bir dil kullanması, sadece sanıkların beyanlarını verip, işin içinden çıkmaması, sanıkların profil çalışmalarını yapıp onları da haber içeriklerinde vermesi gerekiyor. lerin 'ye ve 15 Temmuz'a dair uluslararası alana hitap edecek düzeyde, nitelikli uluslararası yayınlar yapması şart. Bu konuda ne yazık ki üniversitelerimizin kahir ekseriyeti dökülüyor ve YÖK de bu konuyla ilgili kılını kıpırdatmıyor!

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Haklı FETÖ mücadelesinin haksız kılını kıpırdatmayanları...
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