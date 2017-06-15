Hatay'daki FETÖ/PDY soruşturması: 15'er yıl hapis isteniyor

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen İrfan Y, Mehmet İ. ve Uğur K. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan şüpheliler hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan 36 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanıkların FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.