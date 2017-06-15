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'daki /PDY soruşturması: 15'er yıl hapis isteniyor

Giriş Tarihi: 15.6.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 11:52
Hatay'daki FETÖ/PDY soruşturması: 15'er yıl hapis isteniyor

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 3 tutuklu sanık hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

/PDY'nin şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları iddia edilen İrfan Y, Mehmet İ. ve Uğur K. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan şüpheliler hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Hatay'daki FETÖ/PDY soruşturması: 15'er yıl hapis isteniyor
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