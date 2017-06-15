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'li Botan hakkında

AA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 12:06
HDP'li Botan hakkında fezleke

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırlanan , Adalet Bakanlığına gönderildi

Başsavcılıkça hazırlanan de, milletvekili Botan'ın, Van'da bir internet sitesine 27 Nisan'da yaptığı açıklamada "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtildi.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılması için Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Botan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Botan'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.

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HDP'li Botan hakkında fezleke
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