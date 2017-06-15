İlk uyum paketi Meclis’te

Referandumun
ardından ilk uyum paketi ile ilgili düzenleme yargı alanında yapılacak. Adalet Bakanlığı tarafından dün Meclis'e sevk edilen
51 maddelik tasarıya göre tıpkı Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı yardımcıları da partili olabilecek. Pakette öne çıkan başlıklar şöyle:
PARTİLİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI:
Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanını yanı sıra atadığı Cumhurbaşkanı yardımcıları da parti kongresinin doğal üyesi sayılacak. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcıları partili olacak.
ASKERLER SİVİL CEZAEVLERİNE GÖNDERİLECEK:
Askeri mahkemeler kalktığı için sivil ve askeri cezaevleri ayrımı da ortadan kalkacak. Suç işleyen askerler sivil cezaevlerinde tutulacak.
MİT MÜSTEŞARININ YARGILANMASI:
MİT Müsteşarı hakkında soruşturma iznini başbakanlık makamı ortadan kalkıncaya kadar Başbakan verecek. Başbakanlık makamı kalktığında ise soruşturma iznini Cumhurbaşkanı verecek.
GENELKURMAY BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ:
Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında soruşturma yapılması, Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. Halen bu izin Başbakan'da.
ASKERİ SUÇLAR BÜROSU KURULACAK:
Askeri suçların soruşturmalarını yapmak üzere ihtiyaç duyulan Cumhuriyet Başsavcılıklarında askeri suçlar bürosu kurulabilecek, yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı görevlendirilecek.
1 YIL CEZA ALAN ASKERLİKTEN ATILACAK:
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar TSK'dan çıkarıyabilecek.