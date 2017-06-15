İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de, 113 Hint keneviri kökü, 664 gram esrar, 216 extacy hap ele geçirilen operasyonda, 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda,113 Hint keneviri kökü, 664 gram esrar, 216 extacy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 34 fişek, 170 lira para ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler A.T, S.E. ve yaşı küçük M.E. gözaltına alındı.