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İstanbul'da u

Giriş Tarihi: 15.6.2017 08:32 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 08:33
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da u İstanbul'da uyuşturucu üretip satan kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

'de, 113 Hint keneviri kökü, 664 gram esrar, 216 extacy hap ele geçirilen da, 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede " madde ticareti yapma" suçu kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda,113 Hint keneviri kökü, 664 gram esrar, 216 extacy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 34 fişek, 170 lira para ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler A.T, S.E. ve yaşı küçük M.E. gözaltına alındı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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