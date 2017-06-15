İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da uyuşturucu üretip satan kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eyüp ilçesinde özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.