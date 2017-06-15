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İstanbul'da u düzenlendi

Giriş Tarihi: 15.6.2017 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 07:17
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Eyüp ilçesinde özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan da bazı şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da üretip satan kişilere yönelik da bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eyüp ilçesinde özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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