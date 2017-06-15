Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kaçak savcıya büyük şok!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 12:09 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 12:16
Kaçak savcıya büyük şok!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturmada ilginç bir ismin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Firari savcı Fikret Seçen'in avukat kardeşinin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin operasyon başlatılmıştı.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 189 avukat hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında 74 avukatı gözaltına aldı. Gözaltına alınan avukatlar arasında ilginç bir ismin de bulunması dikkat çekti. Özel Yetkili eski savcı firari Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen de İstanbul'daki adresinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Faruk Seçen sorguya alındı. Bilindiği gibi Fikret Seçen, hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılmadan iki gün önce Hollanda'ya firar etmişti . Firari savcı halen bu ülkede bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak savcıya büyük şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz