Kaçak savcıya büyük şok!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin operasyon başlatılmıştı.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 189 avukat hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında 74 avukatı gözaltına aldı. Gözaltına alınan avukatlar arasında ilginç bir ismin de bulunması dikkat çekti. Özel Yetkili eski savcı firari Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen de İstanbul'daki adresinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Faruk Seçen sorguya alındı. Bilindiği gibi Fikret Seçen, hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılmadan iki gün önce Hollanda'ya firar etmişti . Firari savcı halen bu ülkede bulunuyor.