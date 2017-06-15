MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara'dan başlayıp İstanbul'a kadar sürecek adalet yürüyüşü başlattığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkisini twiiter hesabından gösterdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark'tan başlayıp İstanbul Maltepe'ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne Bahçeli'den flaş yorum

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