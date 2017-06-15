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Kılıçdaroğlu'nun üne Bahçeli'den flaş yorum

Giriş Tarihi: 15.6.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 17:06
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne Bahçeli'den flaş yorum

MHP Lideri , CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün başlattığı ile ilgili twitter hesabından çok sert mesajlar paylaştı. Bahçeli, "Adalet diyerek anarşiye göz kırpıyorlar. Kaos heveslileri faaliyette. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" dedi.

MHP Genel Başkanı , bugün Ankara'dan başlayıp İstanbul'a kadar sürecek adalet ü başlattığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkisini twiiter hesabından gösterdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark'tan başlayıp İstanbul Maltepe'ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne Bahçeli'den flaş yorum

İŞTE BAHÇELİ'NİN BOMBA KILIÇDAROĞLU MESAJLARI:

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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne Bahçeli'den flaş yorum
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