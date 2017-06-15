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Niğde'de fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

İHA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:55
Niğde'de fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

Niğde'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptırmak ve yer demin eden kişilere yönelik 16 adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takipte şüphelilerin müşterilerine, "Kankam" diye hitap etmesi üzerine "kanka" adı verilen operasyonda 15'i erkek, 3'ü yabancı uyruklu 12'si kadın 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği, cinsel gücü arttıran ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.
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Niğde'de fuhuş operasyonu: 27 gözaltı
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