Pervari’de 1 terörist ölü ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "3. Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt İli Pervari İlçesi Yazlıca'da (Herekol Dağı) yürütülen operasyon esnasında bir PKK'lı terörist AK-47 Piyade Tüfeği ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca arazide yapılan aramada 2 adet sığınak içerisinde 2 adet 12 Kg'lık tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet leşker kıyafeti ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.