Polis baskın yaptı: ’Bıçak parası’ isteyen doktora suçüstü

Bursa'da solunum sıkıntısı yaşayan ve burnundaki eğriliği düzeltmek isteyen 18 yaşındaki Kübra S., geçtiğimiz cuma günü Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ümit Ç.'ye ameliyat oldu.

İddiaya göre ameliyat sonrası Kübra S.'nin babası Hacı Ahmet S.'nin yanına giden Dr. Ümit Ç. dikişlerin alınması için önce kendisine 2 bin 500 lira bıçak parası vermesini istedi.

Babanın o kadar parası olmadığını söylemesi üzerine bu kez Ümit Ç, bin liraya dikişleri alabileceğini söyledi.

POLİS BASKIN YAPTI

Parayı vermeden "Birazdan geleceğim" diyerek hastaneden ayrılan Hacı Ahmet S., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri seri numaraları alınmış bin lirayı kendisine teslim etti. Hacı Ahmet S. odasına girip doktora parayı verdikten sonra polis baskın yaptı. Seri numarası alınan para üzerinden çıkan Ümit Ç. suçüstü yakalandı.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Yapılan sorgusunda sonra bugün görevi kötüye kullanmak ve rüşvet suçlarından adliyeye çıkartılan Ümit Ç., gazetecilerin "Hastalarınızdan bıçak parası aldığınız doğru mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümit.Ç, tutuklandı.