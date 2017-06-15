Türkiye'nin en iyi haber sitesi

baskın yaptı: ’Bıçak parası’ isteyen a suçüstü

Giriş Tarihi: 15.6.2017 07:28
Polis baskın yaptı: ’Bıçak parası’ isteyen doktora suçüstü

Bursa’da devlet hastanesinde ameliyatını yaptığı genç kızın babasından bıçak parası istediği öne sürülen Dr. Ümit Ç., seri numaraları belirlenen 1000 lira parayı alırken suçüstü yakalandı. tutuklandı.

Bursa'da solunum sıkıntısı yaşayan ve burnundaki eğriliği düzeltmek isteyen 18 yaşındaki Kübra S., geçtiğimiz cuma günü Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ümit Ç.'ye ameliyat oldu.

İddiaya göre ameliyat sonrası Kübra S.'nin babası Hacı Ahmet S.'nin yanına giden Dr. Ümit Ç. dikişlerin alınması için önce kendisine 2 bin 500 lira bıçak parası vermesini istedi.

Babanın o kadar parası olmadığını söylemesi üzerine bu kez Ümit Ç, bin liraya dikişleri alabileceğini söyledi.

POLİS BASKIN YAPTI

Parayı vermeden "Birazdan geleceğim" diyerek hastaneden ayrılan Hacı Ahmet S., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri seri numaraları alınmış bin lirayı kendisine teslim etti. Hacı Ahmet S. odasına girip a parayı verdikten sonra baskın yaptı. Seri numarası alınan para üzerinden çıkan Ümit Ç. suçüstü yakalandı.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Yapılan sorgusunda sonra bugün görevi kötüye kullanmak ve rüşvet suçlarından adliyeye çıkartılan Ümit Ç., gazetecilerin "Hastalarınızdan bıçak parası aldığınız doğru mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümit.Ç, tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis baskın yaptı: ’Bıçak parası’ isteyen doktora suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz