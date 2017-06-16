İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün bankası Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrası üst düzey yöneticilerine ilişkin operasyon düzenlendi.

İKİ AYRI SUÇLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrasında çalışan üst düzey yöneticileri hakkında 'FETÖ üyeliği' ve 'örgüte finansman sağlama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon emri verdi.

Bank Asya yöneticilerine baskın

78 GÖZALTI KARARI

Başsavcılıkça 78 üst düzey yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken 70 kişi hakkkında da nöbetçi hakimlikten arama, el koyma ve Inceleme kararı çıktı.

DELİLLERE EL KONULDU

Mali polis, sabahın ilk saatlerinden İtibaren şüphelilere ait adreslere gitti. Adreslerinde gözaltı ve arama kararı uygulandı. Adreslerinde bulunan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve belgeye el konuldu.

2015'TE EL KONULMUŞTU

BDDK, 30 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyarak yönetimini TMSF'ye devretmişti. Banka, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından KHK kararı ile kapatılmıştı.