Denizli'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 141 gram eroin, 2,2 kilogram esrar, 12 gram metamfetamin, 8 gram kokain, 90 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.