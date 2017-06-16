Firari FETÖ’cü Belçika’da konferansta

FETÖ
'nün
kalelerinden biri haline gelen Belçika
, skandal bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. FETÖ sevdalısı Brüksel'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ hizmetindeki Diyalog Forumu, Türkiye konulu etkinlikte firari Selçuk Gültaşlı moderatörlüğünde gerçekleşecek. FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin eski Brüksel Temsilcisi Selçuk Gültaşlı'nın katıldığı etkinlikte konuşmacı hoca ise Tahir Abbas olacak. 20 Haziran'daki etkinliğe katılacak Abbas, 6 yıl boyunca İstanbul'da kalarak FETÖ'nün eğitim kurumlarından Fatih Üniversitesi'nde görev yaptı.