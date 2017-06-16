Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sında flaş gelişme

Giriş Tarihi: 16.6.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 17:00
Genelkurmay Çatı davasında flaş gelişme

sında savcı mütalaası açıklandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genelkurmay Çatı davasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz