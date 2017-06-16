Mozart ile aynı kulağa sahip Yunus'a sürpriz!

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, "Yunus'un müzik çalışmalarını daha rahat yapabilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Yunus Yazar örneği, siyasetin sokakta yapılması gerektiğinin ispatıdır. Medyanın pozitif katkısı Yunus'u bize ulaştırdı ama buradaki asıl güç annesi, öğretmenidir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Beykoz'da yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart ile aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'ın müzik çalışmalarını daha rahat yapabilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

BEYKOZ'UN MOZART'I

Külünk, Anadolu Ajansı'nın (AA), "Beykoz'un Mozart'ı otizmli Yunus'un konservatuvar hayali" başlığıyla gündeme getirdiği otizmli Yunus Yazar'ı, Beykoz'daki evinde ziyaret etti.

Yunus Yazar ve ailesiyle görüşen Külünk, müzik öğretmeni Özgen Zeybek'ten bilgi aldı. Külünk, Yazar'ı, durumunu incelemeye alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile telefonda görüştürdü.

Metin Külünk, YÖK'e ulaştırmak üzere Yunus'un sağlık ve eğitim durumunu anlatan bilgileri içeren dilekçeyi aldı.

Milletvekili Külünk, Yunus'un müzik çalışmalarını daha rahat yapabilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Her birinize Yunus'u yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu yetenek zayi edilmemeli." dedi.

Ziyarette Yunus Yazar, Metin Külünk'e piyano çaldı.

"YUNUS, TÜRKİYE'DE HERKES İŞİNİ İYİ YAPTIĞI ZAMAN ORTAYA NASIL BİR ŞEY ÇIKTIĞININ İSPATIDIR"

Milletvekili Metin Külünk, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyanın, ailenin ve öğretmenin gücü birleştiği zaman ortaya Türkiye tablosunun çıktığını söyledi.

Yunus'un, Türkiye'deki otizmle birlikte var olan engelsiz yaşamın önemli sembollerinden olduğunu vurgulayan Külünk, "Yunus, Türkiye'de herkes işini iyi yaptığı zaman ortaya nasıl bir şey çıktığının ispatıdır. Yunus, otizmin engel olmadığını, üzerine gidilirse, inanılırsa, otizmli kabul ettiğimiz evlatlarımızın ne kadar büyük başarılara imza attığının ispatını gösteriyor. Yunus inanıyorum ki Türkiye'nin en önemli piyanistlerinden olacak ve bir gün New York'ta, Tokyo'da, Berlin'de, Paris'te, Brüksel'de, Ankara'da piyanosuyla parçaları seslendirecek ve herkes Yunus'u ayakta alkışlayacak." diye konuştu.

"MEDYANIN POZİTİF KATKISI YUNUS'U BİZE ULAŞTIRDI"

Haberi yapan AA muhabiri Burcu Çalık'a teşekkür eden Külünk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burcu kardeşimiz olmasa haberimiz olmayacaktı, halbuki bizim haberdar olmamız lazımdı. Yunus Yazar örneği, siyasetin sokakta yapılması gerektiğinin ispatıdır. Medyanın pozitif katkısı Yunus'u bize ulaştırdı ama buradaki asıl güç annesi, öğretmenidir. Konunun asıl ortaya çıkış gerekçesi Yunus, devlet konservatuvarına gitmek istiyor. Üniversite sınavında puan engeline takıldığı için mümkün olmadı. Oysa Yunus piyano çalabiliyor, kabiliyeti çok yüksek. İnanıyorum ki diğer arkadaşlarıyla konservatuvar sınavına girdiklerinde eşitlenecek. Konu buradan başladı ve YÖK'e müracaat ettik. Hasan Mandal konuya hemen ilgi gösterdi. Akabinde YÖK Başkanımız konuya dahil oldu ve bu işle ilgili kurulu topladı. 'Ne yapabiliriz?' sorusunu sordu ve ben de ondan aldığım bilgilerle koşarak Yunus'un dilekçesini almaya geldim. YÖK de o dilekçeyle birlikte konuyu değerlendirecek."

Külünk, müzik öğretmeni Özgen Zeybek ve sanatçı Cem Yılmaz'a teşekkür ederek, Tuluyhan Uğurlu'nun Yunus Yazar'ı ziyaret edeceğini ve onun direktifleri doğrultusunda gencin eğitimlerine devam edeceğini söyledi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Yaşadığı sevinç sonrası duygularını anlatmakta güçlük çeken Yunus Yazar da "Çok sevindim, mutlu oldum. Milletvekilimiz Ankara'dan kalktı geldi. Teşekkür ederim." dedi.

Otizmli 19 yaşındaki piyanist Yunus Yazar'ın müzik öğretmenliğini yapan Özgen Zeybek, uzun süredir engelli ve otizmli gençlerin önündeki baraj engelinin kalkmasını istediğini belirterek, konuyla ilgili çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zeybek, "Yetenekli olup da YGS'de takılan öğrenciler için Yunus inşallah bir adım olacak ve bu şekilde onların da önü açılacak. Biz sadece yeteneği olan öğrenciler kendilerini yetenek sınavıyla göstersin istiyoruz. Çünkü YGS barajı otizmli ve engelli çocuklara hitap eden bir şey değil." diye konuştu.