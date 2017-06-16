Seçim barajı yüzde 5’e iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sistemi reformu için düğmeye bastı. Daraltılmış bölge seçim sistemi gündemde. Seçim barajının da yüzde 5-7 olması üzerinde duruluyor.Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte nasıl bir model üzerinde durulabileceği, bazı platformlarda ele alınmıştı. Konuya ilişkin daha önce de bazı hazırlıkları bulunan AK Parti'de konuşulan modeller şöyle:Türkiye 600 seçim çevresine ayrılacak. Her bölgeden bir milletvekili seçilecek. Bu sistem İngiltere'de uygulanıyor.Tüm iller bölgelere ayrılacak. Her bölgeden 5 ya da 6 milletvekili seçilecek. Bu durumda, örneğin İstanbul yaklaşık 20 bölgeye bölünmüş olacak.Bir başka alternatif ise birkaç değişiklik ile mevcut sistemin ana hatları ile korunması yönünde.Yüzde 10'luk barajın yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi tartışılıyor. Yüzde 5'in altındaki bir rakamın istikrarı bozabileceği endişesi yaşanıyor. Dar bölge gelmesi halinde Türkiye barajının kaldırılması da mümkün olacak.