Seçim barajı yüzde 5’e iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sistemi reformu için düğmeye bastı. Daraltılmış bölge seçim sistemi gündemde. Seçim barajının da yüzde 5-7 olması üzerinde duruluyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte nasıl bir model üzerinde durulabileceği, bazı platformlarda ele alınmıştı. Konuya ilişkin daha önce de bazı hazırlıkları bulunan AK Parti'de konuşulan modeller şöyle:
DAR BÖLGE:
Türkiye 600 seçim çevresine ayrılacak. Her bölgeden bir milletvekili seçilecek. Bu sistem İngiltere'de uygulanıyor.
DARALTILMIŞ BÖLGE:
Tüm iller bölgelere ayrılacak. Her bölgeden 5 ya da 6 milletvekili seçilecek. Bu durumda, örneğin İstanbul yaklaşık 20 bölgeye bölünmüş olacak.
MEVCUTLA DEVAM:
Bir başka alternatif ise birkaç değişiklik ile mevcut sistemin ana hatları ile korunması yönünde.
BARAJ DÜŞECEK:
Yüzde 10'luk barajın yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi tartışılıyor. Yüzde 5'in altındaki bir rakamın istikrarı bozabileceği endişesi yaşanıyor. Dar bölge gelmesi halinde Türkiye barajının kaldırılması da mümkün olacak.