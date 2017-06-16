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Trump'tan kritik Küba kararı

AA

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Giriş Tarihi: 16.6.2017 21:13 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 21:19
Trump'tan kritik Küba kararı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı

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Trump'tan kritik Küba kararı
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