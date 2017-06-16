Türkiye'nin en iyi haber sitesi

iddianamesi kabul edildi

Giriş Tarihi: 16.6.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 18:22
TUSKON iddianamesi kabul edildi

soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamesi kabul edilirken iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı verildi.

Bugün neler oldu? (16.06.2017)

ARKADAŞINA GÖNDER
TUSKON iddianamesi kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz