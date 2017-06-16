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TUSKON iddianamesi kabul edildi
TUSKON
iddianamesi kabul edildi
Giriş Tarihi: 16.6.2017
18:11
Güncelleme Tarihi: 16.6.2017
18:22
FETÖ
soruşturması kapsamında hazırlanan
TUSKON
iddianamesi kabul edilirken iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı verildi.
Bugün neler oldu? (16.06.2017)
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TUSKON iddianamesi kabul edildi
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