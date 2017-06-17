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11 'cü na alındı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 16:50
11 FETÖ'cü gözaltına alındı

Örgütün kadın yapılanmasında çeşitli görevlerde yer aldıkları ve "" kullandıkları öne sürülen 11 şüpheli na alındı.

Bayburt merkezli 10 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 11 kişi na alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kadın yapılanmasında serrehber, mezuncu, bölgeci, BTM, milli eğitim mütevellisi, KYK sorumlusu ve çeşitli görevleri bulunan, aynı zamanda şifreli haberleşme programı "" kullandığı öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Bayburt, Trabzon, İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Karaman, Kayseri, Gümüşhane ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Bayburt'ta 2, diğer illerde ise birer olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin halen öğretmenlik yaptığı, birinin daha önce açığa alınan doktor olduğu, diğerlerinin ise farklı işlerde çalıştıkları bildirildi.

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11 FETÖ'cü gözaltına alındı
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