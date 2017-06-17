Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kral Selman ile Katar'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Kralın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Çavuşoğlu, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Kral Selman tarafından kabul edildi.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu daha önce de Kuveyt ve Katar'ın liderleri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.