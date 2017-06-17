Diyarbakır'da terörist avı devam ediyor

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bin 528 kilometrekarelik alanda sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Asker ile polisin müşterek düzenlediği büyük operasyonda dağlarda ayak basmadık yer bırakmayan güvenlik kuvvetleri, teröristler tarafından kullanılan mağara ve sığınakları teker teker tespit ederek imha ederken, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcılar da (EYP) bir bir tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.