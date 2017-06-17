Erdoğan'dan 'Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığının, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye, denizlerde ulusal çıkarların korunmasında en büyük güvence olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay'a bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanması, ulusal çıkarların, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, modernizasyon çalışmaları, teknolojiye uyumu ve harekat kabiliyetiyle takdir topladığını vurgulayan Erdoğan, donanımlı personeliyle güvenliğin sağlanmasında fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik

Komutanlığının hizmetleriyle her zaman gururlandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye, denizlerimizde ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde, görevlerini başarıyla sürdüren tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."