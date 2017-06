İşin rengi değişti asıl kurye Kılıçdaroğlu mu?

Türkmenlere insani yardım taşıyan MİT TIR'larının 3 yıl önce durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayın yasağı olmasına rağmen FETÖ'nün firari medya tetikçisi Can Dündar'a vererek yayınlatmak suretiyle "casusluk" suçunu işlediği belirlenen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 3 gün önce 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

DÜNDAR'IN KİTABI DELİL OLDU

Mahkumiyet kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun HTS kayıtları ve Can Dündar'ın "Tutuklandık" isimli kitabındaki beyanlarıyla suçun sabit olduğu kararına vardı. FETÖ'nün firari medya tetikçisi Can Dündar, kitabında, görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini" yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine harekete geçerek Can Dündar'ın HTS kayıtlarını inceledi.

SAVCILIK İĞNEYLE KUYU KAZDI

Kayıtların incelenmesi sonucu 27 Mayıs'ta Enis Berberoğlu'nun telefonunun Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'ne yakın bir noktada sinyal verdiği belirlendi. Savcılık, görüntüleri Dündar'a, flash bellek içinde Berberoğlu tarafından elden verildiğini tespit etti.

Asıl kurye Kılıçdaroğlu mu?

İKİNCİ KURYE KILIÇDAROĞLU

Savcılık, ihanet görüntülerine ilişkin trafiğin ortaya çıkarılması için soruşturmayı daha da derinleştirdi. İddiaya göre, Enis Berberoğlu'nun cezaevine konulmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyüşe geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'e yönelik TIR kumpasında ikinci adam.

TEZGAH 11 GÜNDE KURULDU

Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs 2015'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün gazetesi Zaman'a giderek, Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, ikili görüşmenin sonrasında özel bir röportaj verdi. Enis Berberoğlu 9 gün sonra, 27 Mayıs'ta Can Dündar'a kumpasın görüntülerini ulaştırdı. Dündar, 29 Mayıs'taki ihanet manşetinde MİT'in DEAŞ'a silah götürdüğü yalanını ortaya attı.

DİKKAT ÇEKEN İHANET TRAFİĞİ

İddiaya göre, MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcı, hakim ve askerlerin çektiği görüntüler, terör örgütünün "Medya imam" Ekrem Dumanlı'ya ulaştırıldı. Dumanlı da Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise Enis Berberoğlu aracıyığıyla görüntülerin Can Dündar'a ulaştırılmasını sağladı.

KUMPAS ORTAKLARINI SATTI

Vatan haini Can Dündar, firar ettiği Almanya'da 8 ay sonra yaptığı açıklamada kumpas ortaklarını sattı, "TIR'ın DEAŞ'a silah götürdüğüne dair bir bilgim yok" dedi. Tüm şüpheler, ihanete dair soruşturma kapsamında ilk yargı kararı verilmesiyle yollara düşüp eylem başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaştı.

KONUŞMASINDAN KORKUYOR

Eski CHP'li Savcı Sayan, MİT'e kurulan kumpasla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, Enis Berberoğlu'na kumpas kasedinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiğini söyledi. CHP liderinin yürüyüş eylemiyle ilgili de "Berberoğlu'nun konuşmasından korktuğu için kendisini sokağa attı" dedi. (Güneş)