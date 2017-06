İtirafçı 'mahrem imam' bilgisayarda iz bırakmayan programı anlattı

Erzurum Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Duran T., hakkında henüz açılmış soruşturma yokken 7 Kasım 2016'da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak FETÖ örgütünün deşifresine yönelik bilgiler vermesi üzerine, Erzurum'da bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yapan Murat D. gözaltına alındı. Rütbeliler de dahil olmak üzere emniyet personeline imamlık yapan Murat D. ile kadınlara ablalık yapan ev kadını olan eşi Betül D. de itirafçı oldu. Murat D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, birçok emniyet mensubu tutuklandı ve haklarında dava açıldı.

"15 TEMMUZ'A KADAR BYLOCK KULLANDIK"

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların büyük çoğunluğunda tanık olarak dinlenen Murat D.'nin iddianamelerde yer alan itirafları şöyle:

"2014 yılında ilk olarak 'Eagle' programını kullanmaya başladık. "Mehmet Halit kod adlı kişi, Eagle'den sonra ByLock programını bize kurdu. Biz de bu programları öğrencilere kurduk. Toplantıları önemli bilgileri bu programla ilettik. 2016 yılının başlarında bu programlar ile bize evde bulunan örgütsel dokümanları temizlemesine yönelik mesaj geldi ve toplantılarda da sıkça tekrarlandı. Bu programı darbe girişimine kadar kullandık. Darbe girişiminden hemen sonra ByLock programını silmemiz için talimat verdiler. Ben de hemen grubumda bulunan öğrencilere aynı mesajı attım. Ayrıca Mehmet Halit kod adlı kişi, 2016 yılında işletim sistemi üzerinde ve bilgisayarda iz bırakmayan flaş bellek üzerinde çalışan programı, öğretmenlerin bilgisayarına kurmaya çalıştı. Ancak bilgisayar özellikleri yeterli olan benim bilgisayarım ve ismini hatırlamadığım başka bir arkadaşın bilgisayarıydı. Programı kurarken bilgisayarım çöktü. Bir hafta sonra tekrar kurmak istedi ancak tekrar bilgisayar çöktü ve programı kullanamadım" diye konuştu.

KOMİSER SINAVI SORULARINI BİR HAFTA ÖNCEDEN DAĞITTIK

İtirafçı Murat D., 2010 yılında yapılan komiser sınavlarında örgüte bağlı olanlara komiser yardımcılığı sınav sorularını verdiklerini, bir hafta sonra da geri aldıklarını anlatırken şunları söyledi:

"2010 yılının yaz aylarında Selami isimli şahıs beni örgütün verdiği telefondan aradı ve buluşma teklif etti. Yenişehir semtindeki PTT'nin önünde buluştuk. Bana elinde tuttuğu 4 zarfı göstererek 'Bunların içinde komiser yardımcılığı sınav soruları var. Bunları kendi belirlediğin hizmete bağlılığı tam olan, güvendiğin kişilere yemin karşılığı bir haftalığına verip geri alacaksın' dedi. Bende bu zarfları aldım. Bu olay olmadan sınava girecek kişileri örgüt belirlemişti, biz de biliyorduk. Kendi belirlediğim Oltu, Horasan, Karayazı, Aşkale ilçelerinde çalışan polis memurlarına bu zarfları yemin ettirerek teslim ettim, 1 hafta sonra geri alıp Selami'ye verdim. Duyduğum kadarı ile soruları verdiğim memurlar sınavı kazanarak kursa gittiler. İsimlerini hatırlamadım ama resimlerini görürsem tanır ve teşhis ederim. Toplantılarda himmet toplardık, çetele tutardık, ayrıca menfi ya da müspet personel hakkında bilgi verirlerdi. 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt, gizlilik boyutunu artırdı. Cep telefonlarının toplantılara getirilmemesini, getirenlerin uçak moduna alması talimatlarını Hamza kod adlı kişi, ByLock programı ile bildirdi."

TWITTER'DA SAHTE HESAPLAR AÇILDI

Örgüt şeması ile ilgili de bilgiler veren Murat D., şöyle devam etti:

"Örgüt şemasını tam ve net bir şekilde bilmiyorum. İlçe hizmeti, memur hizmeti, polislikten geçme rütbeliler hizmeti, akademi mezunları hizmeti, polis okulu hizmeti, rehberlik grubu hizmeti, sosyal medya gibi grupları biliyorum. Her grubun başında sorumlu müdür yardımcısı, bunun üstünde müdür ve üst düzey bölge temsilcisi olduğunu tahmin ediyorum. Grubumuzda bulunan öğrencilerin notlarını yıl sonunda yıl içi performanslara göre sorumlu öğretmenler verirdi. Sorumlu müdür yardımcısı toplantı düzenler toplantıda öğretmenler sırayla kendi sorumluluğunda bulunan öğrencilerin notlarını yanında getirdikleri bilgisayara girerdi. Not sembolleri A5 (her şeyi ile örgüte bağlı), A4 (derslerini yapan himmetini veren ama çıkarını örgütten önde tutan kişiler), B5 (himmet vermesinde aksaklık yapan, namaz ve diğer derslerde eksikleri olan personel ), B4 (sigara içen himmeti aksatan düzensiz personel), ümitler (önceden hizmete gelen ve ayrılan personel) menfi (hizmete karşı olan personel) diğer (farklı cemaat ve grupta olan personel) şeklindeydi. Menfi olanları biz yani öğretmenler grubunda bulunan öğrencilere sorar, yani örgütten olmayan hakkında bilgileri toplar, cep telefonuna Mehmet Halit Kod'lu kişinin kurduğu şifreli 'kripto not' adlı programa öğrenciden elde ettiğimiz bilgileri yazar sorumlu müdür yardımcısına iletir ve silerdik. Mehmet Halit kod adlı kişi, 2013 yılında sosyal medya adı altında örgütte çalışmaya başladı. Özellikle 17/25 Aralık süreci ile ilgili olarak 'twitter' üzerinden kamu oyunu etkileyecek konu başlıklarını desteklemek amaçlı sahte hesapları bize verdi ve yorum yaparak TT (Trend Topic) yapmamızı istedi. Tüm örgüt üyelerine değişik sahte hesaplar verdi."

Öte yandan meslekten ihraç edilen öğretmen Murat D.'nin son olarak görev yaptığı lisenin internet sitesinde halen çalıştığı görülüyor.