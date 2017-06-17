Kulp'ta 25 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Kulp İlçesi'ne bağlı 25 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edilmiştir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp İlçesine bağlı olan; Yaylak Köyü, Ağıllı Köyü, Akdoruk Köyü, İslamköy Köyü, Dolun Köyü, Narlıca Köyü, Kaynakköy Köyü, Ağaçlı Köyü, Aşağı Elmalı Köyü, Çağlayan Köyü, Karpuzlu Köyü, Zeyrek Köyü, Güllük Köyü, Özbek Köyü, Kurudere Köyü Karaağaç Köyü, Kamışlı Köyü, Çukurca Köyü, Demirli Köyü, Akbulak Köyü, Düzce Köyü, Temren Köyü, Güleç Köyü, Barın Köyü, ve Taşköprü Köyü ile Mezralarında) 15 Haziran 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.