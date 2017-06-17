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Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 17.6.2017 00:31 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 01:46
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

TUSKON'daki FETÖ soruşturması kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavurmacı'yı gözaltına aldı.

Kavurmacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı
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