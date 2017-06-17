‘Yürümeye lüzum yok hızlı trenle gidebilir’

Başbakan Binali Yıldırım dün cuma namazını Ankara Yahyalar Merkez Camisi'nde kıldı. Cami çıkışı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki gerekçesiyle başlattığı yürüyüşe ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, gazetecilere "Sayın Kılıçdaroğlu ne için yürüyor?" karşılığını verdi. Yıldırım, "Adalet için yürüyor" cevabı üzerine şunları kaydetti: "Ben 'Enis Berberoğlu'nu ziyarete gidiyor' diye duydum. Oraya gitmek için bu sıcakta, mübarek ramazan günü yürümeye lüzum yok ki. Hızlı trenle gidebilir hem de hızlı trene binmiş olur. Niye eziyet ediyor kendine? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Mahkemelerin verdiği kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım."



PROVOKASYON BEKLENEBİLİR

Yürüyüşte bir provokasyon olabileceği ihtimaline ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, "Bu ihtimal uzak değil tabii. Sokağa indiğiniz zaman, provokasyonlar her zaman beklenebilir ancak İçişleri Bakanımız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumda" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili anayasaya işaret ettiğini söyleyen Yıldırım, "Ne diyor? 'Hiç kimse bir kişi, zümre, kuruluş, görülmekte olan davaları etkileyecek mahiyette bir tutum içine giremez, beyanatta bulunamaz.' Kılıçdaroğlu sıradan bir insan değil, ana muhalefet partisinin genel başkanı dolayısıyla anayasaya, yasalara, hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kendisidir. O yüzden bu yol yol değildir" dedi. Başbakan Yıldırım, Diyarbakır'daki konuşmasında da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "(15 Temmuz) O gün meydanlara inmeyenler, şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen, darbeye karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta bulunmaz, sokakta aranmaz."