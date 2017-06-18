Danimarka’da dördüncü FETÖ okulu da iflas etti

Danimarka'da kapanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı özel okullara bir yenisi daha eklendi. Berlingske gazetesinin haberine göre, başkent Kopenhag'daki Österbro Privatskole adlı FETÖ okulu, öğrenci kaybının getirdiği ekonomik sıkıntıya dayanamayarak kapısına kilit vurdu.

ÖĞRENCİ BULAMADILAR

FETÖ okulu geçen yıl eğitim öğretim yılına 130 öğrenciyle başlamayı öngörürken 97 öğrenci bulabildi. Okul ekonomik sıkıntıları atlatamayarak iflasını istedi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN HERKES ÇOCUKLARINI ALDI

Gazeteye göre, Österbro Privatskole Danimarka'da 1 yıl içinde kapanan FETÖ bağlantılı dördüncü özel okul oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk ailelerin çocuklarını almalarıyla başlayan süreçte, ülkedeki FETÖ bağlantılı okullar her 5 öğrenciden birini kaybetti.