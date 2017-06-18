Erdoğan 15 Temmuz Zafer Anıtı’nı inceledi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasına muhteşem bir 'zafer anıtı' inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün zafer anıtının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İŞTE 15 TEMMUZ ZAFER ANITI

Hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz tarihine kadar tamamlanması planlanan anıt kubbe şeklinde bir tasarıma sahip. Anıtın üzerine, İstanbul'da darbecilere karşı direnirken şehit düşen toplam 94 şehidin isimleri yer alacak. 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit olanlar arasında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'ya zafer anıtı yapılacağını söyleyerek, "Böylece, unutturmayacağız ve unutmayacağız. Onun için 15 Temmuz'u "Şehitlerimizi Anma Günü" ilan ettik" demişti.

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