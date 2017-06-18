Kılıçdaroğlu, egzersizi ve medyası...

Bundan doksan beş yıl önce, 28 Ekim 1922 günü, Benito Mussolini, yanında has adamları Balbo, Bianchi, Di Bono ve De Vecchi olduğu halde, peşine taktığı 35-40 bin kadar faşistle, Napoli'den Roma'ya doğru yürüyüşe geçti.

Yanlarında silahları yoktu. "Barışçıl" bir yürüyüştü Allah için.

30 Ekim'de, yani iki gün sonra Roma'ya vardılar.

Kral da hükümeti kurmakla Mussolini'yi görevlendirdi ve İtalya'da faşizm dönemi başladı.

(...)

Napoli'den Roma, karayoluyla 225 kilometre çekiyor.

Ankara'dan İstanbul onun iki misli.

Mussolini 225 kilometreyi iki günde yapıyor, Kılıçdaroğlu 451 kilometreyi yirmi günde!

Neden?

(...)

Mussolini yürüyüşe geçtiğinde 39 yaşındaydı, Kemal Bey 69 yaşında, ondan mı?

Nitekim doktor kontrolu altındaymış, görüştüğü bir ortopedist ona birtakım "bacak egzersizleri" vermiş, bol vitamin alıyormuş, bu arada kas gevşetici ilaçlar falan...

Protein ağırlıklı beslenecekmiş.

Aydın Doğan gazetesi "aman adamcağıza bir şey olmasın, zaten yerine yenisini de bulamadık" endişesiyle Kemal Bey'in sağlık durumuyla yakından ilgileniyor.

Ayaklarına iyi baksın, hatta bu hususta Alberto Bayo ve Carlos Marighella gibi üstatların pratik gerilla kitaplarına başvurabilir (belki gençliğinde okumuştur.)

Önümüz bayram. Vallahi biz de peşindeki kalabalığın kaçıncı gün azalmaya başlayacağını, kaç günde "döküleceklerini" merak ediyoruz.,

(...)

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