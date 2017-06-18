‘Pankartla dolaşmak adalet getirmez’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:Dayanışmamız çok önemli. Eğer biz bir olursak, beraber olursak iri olur diri olursak Türkiye'yi kimse yakalayamaz. Bizim hukuka saygımız var. Biz anayasa devletiyiz. Ama diğer taraftan da anayasanın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır ne de ülkenin yararınadır.Rahmetli Demirel'i burada tabi anmadan geçemeyeceğim: Yollar yürümekle aşınmaz. Bunlar da yürüyerek eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil. İki, eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Çünkü hukukta böyle kaide yok, yasalarda da böyle bir kaide yok.Zira ortada bir vaka var. Nedir o? O vaka işte meşhur MİT TIR'larının özellikle FETÖ'cü yargı mensupları tarafından ki şu anda bunlar içerde. Bazı STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının kalkıp da yargının bu zatla ilgi vermiş olduğu karara adeta destek çıkıyormuş gibi anayasanın 138. maddesini çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur.Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa, biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz? Ve ürkeklik, yargıya baskı, kusura bakmayın, adaletin gelişini sağlamaz. Öyle elde 'adalet' pankartlarıyla dolaşmak da adaleti getirmez. Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur ve parlamentoda kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de, orada bunu dile getir, söyle ama istediğin adalet kadar sen de adaletli davran. Acaba başında olduğunuz kurumda ne kadar adalet var, önce ona bak.Kendi içimizde bu tür bazı sıkıntıları meydana getirmek ülkeye bir şey kazandırmaz. Çünkü biz bir şeyi konuşuyoruz, yasama yürütme yargı. Bu üç grubun üç farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi dayanışması ülke için çok önemli. Kuvvetler ayrılığı derken, eğer kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, STK'lar saygı duymazsa, o zaman bir yere varamayız. Bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz ama baskı unsuru olma gayreti içine girerseniz unutmayın ki 138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın.15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na gelip oradan hemen bir araçla Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan ve onun evinde o gece misafir olan kişi bu defa "Ben tankların üzerine çıkarım, tankların önünde dururum" derken o gece neyin üzerine çıktığı belli olmuştur, nereye sığındığı da belli olmuştur. Birbirimizi aldatmayalım, gerçekçi olalım. Dürüst olmayanlarla da bir yere varılmaz.