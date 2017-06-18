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Sanayi ve üretime destek tasarısı 'de kabul edildi!

AA

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Giriş Tarihi: 18.6.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 21:44
Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair , Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Detaylar birazdan...
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Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de kabul edildi!
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