Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Ovacık Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına, sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarınca bin 400 ila bin 500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile yaklaşık 8-10 atım taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.

Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralı, can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.