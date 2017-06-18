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AA

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Giriş Tarihi: 18.6.2017 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 18:22
Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi!

'nin ilçesinde teröristlerce una açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Kuşluca Komutanlığına, sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarınca bin 400 ila bin 500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile yaklaşık 8-10 atım nde bulunulduğu belirtildi.

Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralı, can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi!
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