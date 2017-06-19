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FETÖ sanığı gardiyana 6 yıl 3 ay hapis cezası

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 15:05
FETÖ sanığı gardiyana 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samsun'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru Ahmet Köseoğlu, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan, Bafra Cezaevi'nde İnfaz Koruma Memuru olan Ahmet Köseoğlu'nun yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Köseoğlu, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren sanık, "Daha önceden aramızda husumet bulunan şahıslar aleyhimde ifade verip bana iftira attılar. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Ahmet Köseoğlu'nu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı gardiyana 6 yıl 3 ay hapis cezası
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