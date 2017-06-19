Kamuda Türkçe seferberliği başladı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın statlara verilen 'arena' ismi başta olmak üzere Türkçe isim kullanma talimatı üzerine hükümet harekete geçti. Resmi tabelalara standart getirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü çalışma başlattı. Çalışmalara ilişkin Meclis'te bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem 'arena' kelimesinin statlardan kaldırılmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu, benzer kelimeler için de harekete geçildiğine, bunlardan birinin 'navigasyon' olduğunu söyledi. Erdem bunun yerine 'kılavuz' var, 'rehber' var, 'yol gösteren' var" kelimelerinin kullanılabileceğini söyleşerek şunları anlattı:Tabelalarda ve yön levhaları iki dilde yazılabilecek ancak Türkçe gözle görülür şekilde büyük olacak, kullanılacak diğer dildeki kelime Türkçe kelimeden en az yüzde 25 daha küçük olacak.Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler Türkçe tabela kullanacak. Kullanmayanlar daha fazla vergi ödeyecek.Uluslararası markalar, düzenlemenin dışında tutulacak. Aynı şekilde yabancı dilden gelen (TV gibi) bazı özel kelimeler için de bir değişiklik olmayacak.