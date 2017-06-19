"Mülteci meselesi AB içerisindeki en büyük çatlak"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki en büyük çatlağın mülteci meselesi olduğunu belirterek, "Herkes bu sorunu birbirinin üstüne atmaya çalışıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği, birlik politikası iflas etmiş durumda. Bu mülteci krizi AB için tam bir sınav oldu ve AB bu sınavdan kaldı." dedi.

Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, mülteci sorununu uzun süre görmezden geldiğini, mülteciler Avrupa kapılarına dayandıktan sonra adım atılmaya başlandığını söyledi.

Avrupa'nın mülteci krizine yaklaşımının soruna çözüm bulmaktan çok, mültecileri Avrupa'dan uzak tutmaya yönelik olduğunu ifade eden Bayraklı, Avrupa'ya gelen göçmenlerin ise belli aralıklarla uçakla geri gönderildiğini anımsattı.

Bayraklı, "Almanya kendisine sığınan çok ciddi bir mülteci grubunu Afganistan'a göndermeye çalışıyor. Göçmenlere Afganistan'ı güvenli bir bölge gibi tanıtıyorlar." diye konuştu.

Avrupa'ya en büyük sığınmacı akınının 2015 yılında gerçekleştiğini anımsatan Bayraklı, bunun en önemli nedeninin Türkiye'nin sığınmacı sayısı bakımından ciddi bir doygunluğa ulaşması, diğer nedeninin de Suriye'deki savaşın biteceğine olan güvenin azalması olduğunu bildirdi.

Bayraklı, Türkiye ile Avrupa arasında yapılan anlaşmanın, Suriyeli mülteci akınını büyük ölçüde engellediğine dikkati çekerek, "Avrupa'ya geçişler yüzde 90 oranında azaldı çünkü Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteci, Yunanistan'da yakalandığında Türkiye'ye geri gönderileceğini artık biliyor. Avrupa hayali kuran yüzde 10'luk kesim artık Yunan adalarından değil, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Tabii bu geçişler de Ege Denizi'nde gerçekleşen insani krizlerin Akdeniz'de yaşanmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ"

Avrupa ülkelerinin, mültecileri kabul etmemek için her türlü yolu denediğini aktaran Bayraklı, uzunca bir süre mülteci meselesinin İtalya, Yunanistan ve Malta gibi ülkelerin omuzlarına yıkıldığını ifade etti.

Bayraklı, mülteciler Orta Avrupa'ya doğru hareketlendikten sonra ise Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerin adeta birbirlerine düştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 160 bin mültecinin bir kota dahilinde dağıtılması konusunda müzakereler yıllarca sürdü. Sonuçta bu konuda anlaşılsa bile anlaşmayı hayata geçirmemek konusunda AB üyesi devletler ayak sürümeye devam etti. Macaristan, İngiltere, Bulgaristan gibi ülkeler sınırlarını dikenli tellerle kapattı. Avrupa Birliği içerisindeki en büyük çatlak bu mülteci meselesi. Bu mesele Avrupa Birliği içerisindeki dayanışmanın da çok zayıf olduğunu gösteriyor. Herkes bu sorunu birbirinin üstüne atmaya çalışıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği, birlik politikası anlamında iflas etmiş durumda. Bu mülteci krizi AB için tam bir sınav oldu ve AB bu sınavdan kaldı."