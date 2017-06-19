Tunceli'de sıcak çatışma: 1 şehit, 2 yaralı!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi mülki sınırlarında icra edilen "Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan ÖZÜBERK-92" operasyonunda terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı, yaralıların Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği anlatılarak, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." denildi.

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