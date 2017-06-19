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, yazar 'ı hastanede ziyaret etti

Giriş Tarihi: 19.6.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti

Yenişafak gazetesi yazarı önceki gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yüz felci teşhisiyle müşahede altına alınan Kaplan’ın durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi. , dün Kaplan'ın yattığı hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Önceki gece geç saatlerde Twitter'da, "Küçük bir felç geçiriyorum. Medipol'e gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim" yazan Kaplan'ı takipçileri yalnız bırakmadı. Medipol Bağcılar Hastanesi'nde yüz felci teşhisiyle yatırılan Kaplan, müşahede altına alındı. Dün sabah saatlerinde Twitter'da yeni bir paylaşımda bulunan Kaplan, oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan'ı etiketleyerek, "Durumum iyi hamdolsun. Dualarınız için kalbî teşekkürler. Hasan Kaçan hastaneye yetiştirdi. Dost nedir gösterdi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ı ziyaret etti. Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan dün saat 15.40 sıralarında çıkan Erdoğan, Kaplan'ın yattığı hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaplan'ın doktorlarından durumu hakkında bilgi alan , ardından hastaneden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti
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