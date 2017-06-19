Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti

Önceki gece geç saatlerde Twitter'da, "Küçük bir felç geçiriyorum. Medipol'e gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim" yazan Kaplan'ı takipçileri yalnız bırakmadı. Medipol Bağcılar Hastanesi'nde yüz felci teşhisiyle yatırılan Kaplan, müşahede altına alındı. Dün sabah saatlerinde Twitter'da yeni bir paylaşımda bulunan Kaplan, oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan'ı etiketleyerek, "Durumum iyi hamdolsun. Dualarınız için kalbî teşekkürler. Hasan Kaçan hastaneye yetiştirdi. Dost nedir gösterdi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Kaplan'ı ziyaret etti. Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan dün saat 15.40 sıralarında çıkan Erdoğan, Kaplan'ın yattığı hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaplan'ın doktorlarından durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından hastaneden ayrıldı.