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Giriş Tarihi: 19.6.2017 22:36 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 22:47
Zap ve Gara'da TSK'dan PKK'ya hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde ve bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen nda, iki terörist öldürüldü, üç mağara ve bir Doçka silah mevzisi imha edildi.

'dan yapılan açıklamada, "19 Haziran 2017 günü akşam saatlerinde Irak kuzeyi ve bölgelerine operasyon icra eden birliklerimize yönelik eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen iki bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen sonucunda etkisiz hale getirilmiş, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan üç mağara ve bir Doçka silah mevzii imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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Zap ve Gara'da TSK'dan PKK'ya hava harekatı!
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