731 askerin zehirlendiği skandalda yeni gelişme

Manisa'daki askeri kışlada 731 askerin zehirlenmeleri sonrası başlatılan soruşturmada ilk etapta 24 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 16 kişi daha gözaltına alındı ve sayı 40'a yükseldi.

Manisa 1'inci Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 17 Haziran gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 731 askeri etkileyen olayla ilgili, kışlaya yemek veren özel şirketin Manisa'daki yöneticileri ve çalışanı 24 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından yürütülen operasyon geniletildi ve 16 kişi daha gözaltına alındı. gözaltındakilerin sayısı 40'a yükseldi.

İLK ETAPTA GÖZALTIN ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İlk etapta gözaltın alanın V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.B., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y. ve İ.Y.'nin, ile ilgili gözaltı süresi uzatıldı ve zanlılar bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kadın ve erkek şüpheliler ayrı araçlarla Manisa Devlet Hastanesi'nde getirildi. Erkekler otobüsle, kadınlar ise özel polis araçlarında hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ASKER SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Manisa Valiliği tedavi gören asker sayısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Düne kadar 8 olan tedavi gören asker sayısının, bugün saat 11.00 itibariyle, 5 kişinin daha taburcu olmasıyla 3'e düştüğü açıklandı. Tedavisi süren 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bugün neler oldu (20.06.2017)