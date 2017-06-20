Dedesinin yanına defnedildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş 31 yaşındaki Ahmet Erol'un cenazesi memleketi Konya Seydişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Erol'un askeri ceketini giyen kardeşi Havva Kaya'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip mahalle mezarlığına defnedildi. Şehit annesi Ayşe Erol, dün Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a, oğlunun vasiyeti olduğunu hatırlatarak, "Şehit olursam, beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin diye vasiyet etti" demişti.



Eyüp KIYAK / SABAH