Erzincan merkezli operasyonda FETÖ'den 11 kişi tutuklandı

Erzincan merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Esnaf, memur ve iş adamlarından oluşan zanlılar, Erzincan Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde 3 zanlının da arandığı belirtildi.