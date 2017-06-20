FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin eşleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Murat Y. idaresindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü yakınlarında durdurdu.



Ekipler, araçta yaptıkları aramada, FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen eski genel cerrah Mehmet Ali Yılmaz (34), eski pratisyen hekim Meryem Dağdelen (31) ve Çorum'da örgütün mahrem imamlığını yaptığı iddia edilen Hatice Çelikcan'ı (45) yakaladı.



Sürücü Murat Yılmaz ile FETÖ şüphelileri Mehmet Ali Yılmaz, Meryem Dağdelen ve Hatice Çelikcan, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerden Dağdelen ile Çelikcan'ın, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan eşleri ile Yunanistan'da buluşacağının öğrenildiği belirtildi.

Firari eş örgüt elebaşısının korumalığını yapmış



Jandarma kaynaklarınca, Hatice C'nin Çorum Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütüne üye olmak", İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", suçlarından aranan, polis olduğu yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yıl korumalığını yaptığı, emekli olduktan sonra Zaman gazetesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, darbe girişimi sonrası da yurt dışına kaçtığı bildirildi.

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