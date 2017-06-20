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'de askeri konvoya !

AA

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Giriş Tarihi: 20.6.2017 00:17 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 01:43
Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı!

2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin ’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.00 sularında 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin 'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı!
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