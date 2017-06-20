İstanbul'da sahte belge operasyonu: 30 tutuklu

Operasyonlarda, 1289 adet sahte 100 TL, 73 adet sahte 200 TL, 190 adet sahte 100 ABD Doları, 3 adet sahte 50 TL, çeşitli bankalara ait 151 adet sahte çek, 18 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 3 adet sahte basın kartı, 1 adet sahte diplomat kartı, 69 adet sahte nüfus cüzdanı, 12 adet araç tescil belgesi, 7 adet sahte mesleki yeterlilik belgesi, 4 adet sahte eski tip askeri kimlik kartı, 11 adet boş sahte İstanbul Üniversitesi diploması, 9 adet Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı, 7 adet pasaport, 2 adet dolu sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte avukat kimlik belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 31 adet sahte resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal mühür, 1 adet soğuk baskı aleti ve 1 adet fotoğraf kesim aleti ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 ay içerisinde düzenlediği sayısız operasyonla, piyasa değeri 55 milyonu bulan sahte para ve sahte belgeyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri son olarak 13 adrese daha eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında; yüklü miktarda sahte para ile sahte pasaport, diploma, basın kartları, avukat kimlik belgeleri ve sahte askeri kimlik belgeleri var.