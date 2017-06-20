Kadir Gecesi, Ayasofya'da dualarla idrak edilecek

Alınan bilgiye göre, TRT Diyanet'te yayınlanan "Bereket Vakti Ayasofya" isimli programın Kadir Gecesi özel yayınında Ayasofya Camisi içinde Kur'an-ı Kerim, tekbir ve ezan sesleri yükselecek.

Görmez, Ateş ve Bardakoğlu'nun konuk olarak katılacağı programda, Türkiye'nin en seçkin Kur'an okuyucuları, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece alan hafızlar Kur'an okuyacak.

Program, Ayasofya'dan 2 müezzinin canlı olarak çift ezan okumasıyla son bulacak.

"Bereket Vakti Ayasofya Kadir Gecesi Özel" programı, Ali Bektaş'ın sunumuyla yarın gece saat 00.00'da TRT Diyanet'te başlayacak.

Bugün neler oldu (20.06.2017)