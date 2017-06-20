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’da 38 , iddiasıyla hastanelere kaldırıldı!

İHA

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Giriş Tarihi: 20.6.2017 00:57 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 01:58
Kastamonu’da 38 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırıldı!

’da iftarın ardından 38 in iddiasıyla hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 'da 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında iftarın ardından bir süre sonrası bir tabura bağlı lerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Bunun üzerine 38 asker, şüphesiyle revire kaldırıldı.

Burada durumu ciddi olduğu ileri sürülen 6 asker, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, 2 askerde Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 30 askere de halen revirde müdahale edildi.

Müşahede altına alınan askerler arasında hayati tehlikesi bulunan askerin olmadığı öğrenildi.

Askerlerin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldıkları belirtilirken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle mideleri yıkandıkları öğrenildi.

Askerlerin, yedikleri yemekten veya kantinden aldıkları kekler nedeniyle zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

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Kastamonu’da 38 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırıldı!
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