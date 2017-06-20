Nazlı Ilıcak kitabında yazdıklarını mahkemede inkar etti!

O KİTAPTA YAZDIKLARINI İNKAR ETTİ!

FETÖ'nün siyasi iktidara kumpas kurmaya başladığı dönemde kaleme aldığı "Her taşın altında The Cemaat mi var" kitabıyla teröristbaşı Gülen'i aklayan bir misyon üstlenen Nazlı Ilıcak, bugünkü duruşmada kitapta ve FETÖ medyasında yazdıklarını tamamen inkar eden bir savunma yaptı. "Kainat imamı denen bir insanın peşine neden takılayım" diyen Nazlı Ilıcak, şaşırtan bir savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet-Mehmet Altan kardeşlerin de arasında olduğu 17 sanığın yargılanmasına başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında ilk olarak Nazlı Ilıcak savunmasına başlamıştı. Ilıcak'ın savunmasını yarıda kesen mahkeme duruşmayı bugüne ertelemişti.

KAZANIMLARIMI LAİK CUMHURİYET'E BORÇLUYUM

Bugün yapılan duruşmada savunmasına devam eden Ilıcak, bütün kazanımlarını laik Cumhuriyet'e borçlu olduğunu söyleyerek, "Benim kimliği teokratik darbeye uyar mı? Neden Fetullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçmesini isteyeyim. Ben İran rejimindeki bir kadın gibi yaşamayı kabul eder miyim? Kainat imamı denen bir insanın peşine neden takılayım" dedi.

FETÖ'YÜ AKLAYAN KİTAP KALEME ALMIŞTI

FETÖ'nün siyasi iktidara kumpas kurmaya başladığı dönemde kaleme aldığı "Her taşın altında The Cemaat mi var" kitabıyla teröristbaşı Gülen'i aklayan bir misyon üstlenen Nazlı Ilıcak, Hırant Dink cinayeti ve Tahşiyeciler kumpasında FETÖ'cü hainleri temize çıkaran ve davaları sulandıran yazılar kaleme almıştı. Bugün TV'de yaptığı programlarda FETÖ'cü hainleri ekrana çıkararak FETÖ darbesinde önemli bir misyon üstlenen Nazlı Ilıcak, mahkemede verdiği ifade ile birkez daha şaşırttı.