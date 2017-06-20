Sahtecilere 55 milyonluk darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2016'dan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli tespit edildi ve düzenlenen operasyonlarla piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte para ile sahte paraların basımında kullanılan özel ölçeklendirilmiş matbaa makineleri ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekipleri son 10 ay içerisinde düzenlediği sayısız operasyonla, piyasa değeri 55 milyonu bulan sahte para ve sahte belgeyi ele geçirdi. Operasyonlarına aralıksız devam eden Jandarma ekipleri son olarak 13 adrese daha eş zamanlı baskın yaptı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda, 1289 adet sahte 100 TL, 73 adet sahte 200 TL, 190 adet sahte 100 ABD Doları, 3 adet sahte 50 TL, çeşitli bankalara ait 151 adet sahte çek, 18 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 3 adet sahte basın kartı, 1 adet sahte diplomat kartı, 69 adet sahte nüfus cüzdanı, 12 adet araç tescil belgesi, 7 adet sahte mesleki yeterlilik belgesi, 4 adet sahte eski tip askeri kimlik kartı, 11 adet boş sahte İstanbul Üniversitesi diploması, 9 adet Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı, 7 adet pasaport, 2 adet dolu sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte avukat kimlik belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 31 adet sahte resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal mühür, 1 adet soğuk baskı aleti ve 1 adet fotoğraf kesim aleti ele geçirildi.

55 MİLYON ZARAR

Düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri İ.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ele geçirilen sahte para ve belgeleri piyasaya sürmeleri halinde devleti 55 milyon TL zarara uğratacağı tespit edildi.